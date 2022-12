Patti Smith kommt 2023 nach Wiblingen

Patti Smith gilt laut einer Pressemitteilung als große Poetin der Rockmusik und „Godmother of Punk“. Nun gibt die Punk-Ikone 2023 lediglich zwei Deutschlandkonzerten. Eines davon führt sie zu einem Gastspiel am Freitag, 23. Juni, um 20 Uhr nach Wiblingen in den Klosterhof.

1975 erschien das erste Album von Patti Smith namens „Horses“. Bis heute ist „Horses“ laut Ankündigung eines der einflussreichsten Meisterwerke der Rockgeschichte. Ende Dezember 2021 wurde Smith 75 Jahre alt. Im kommenden Sommer hat das Publikum noch einmal die Möglichkeit, einen weiteren Schritt der Verwandlung der Künstlerin von einer Punk-Ikone zu einer weisen, doch immer noch wilden, mitunter auch angesichts der Verhältnisse ausdrücklich wütenden, kämpferischen Schamanin erleben. Dann kommen Patti Smith and Band zu zwei Konzerten nach Deutschland. Mit dabei sind Lenny Kaye (Gitarre), ihr Weggefährten von ihrem allerersten Duokonzert an, Jay Dee Daugherty (Schlagzeug), ebenfalls Gründungsmitglied ihrer Band, und Tony Shanahan (Bass, Keyboards), der seit mehr als 25 Jahren der Band angehört.

Karten im Vorverkauf gibt es bei den Geschäftsstellen der Tageszeitungen, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie online unter www.provinztour.com Rollstuhlfahrerplätze und Eintrittskarten für Menschen mit 100 Prozent Schwerbehinderung sowie der gleichzeitigen Notwendigkeit einer Begleitperson sind ausschließlich beim Veranstalter Provinztour unter der Telefonnummer 07139/547 oder per Mail an ticket@provinztour.de erhältlich.

Der Veranstalter weist abschließend darauf hin, dass aus Sicherheitsgründen Kinder unter sechs Jahren bei Open-Air-Veranstaltungen, selbst in Begleitung eines Erwachsenen, keinen Zutritt haben.