Ein Patient einer Ulmer Klinik ist am Montag bestohlen worden. Ein Unbekannter hatte einen Möbeltresor aufgebrochen.

Zwischen 8.30 und 14 Uhr hebelte der Unbekannte den Tresor im Schrank auf, teilt die Polizei mit. Dieser befand sich in einem Patientenzimmer in einer Ulmer Klinik. Dem Dieb fiel eine Geldbörse in die Hände. In der waren Geld, Bankkarte und persönliche Dokumente. Das Polizeirevier Ulm(0731/1880) hat nun die Ermittlungen aufgenommen.