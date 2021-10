Pater Alfred Tönnis feiert Radiojubiläum

Pater Alfred Tönnis hat „Sendungs-Bewusstsein“: Seit genau 25 Jahren steht der Oblatenpater und Priester am Mikrofon des Radiosenders Radio7. Tönnis predige nicht, er erzähle Geschichten, in denen sich die Menschen im Sendegebiet wiederfinden.

Am 30. September 1996 kam Pater Alfred, damals Pfarrer in Mittelbiberach, zum ersten Mal um 6.15 Uhr in der Morningshow des Ulmer Senders live mit „Augenblick mal“ zu Wort. Damit sei Radio7 der erste private Rundfunksender in Deutschland gewesen mit einem festen Pfarrer im Programm.

Bis heute produziert die Redaktion KiP (Katholische Kirche im Privatfunk) in Stuttgart im Auftrag der Diözese Rottenburg-Stuttgart Beiträge und ganze Sendungen für Radio7 und andere Sender in Württemberg.

Pater Alfred genieße in der Radio 7-Community „Kultstatus“. Er habe Hörer/innen getraut und Kinder getauft. Aber vor allem sei Pater Alfred als Seelsorger sieben Tage die Woche und rund um die Uhr bei Fragen, Problemen und schwierigen Lebenssituationen immer erreichbar.

Auch am 11. September 2001 nach den Terror-Anschlägen in den USA war er mit live im Studio und hat versucht, in diesen schweren Stunden den Radiohörern Trost zu spenden.

In solchen Situationen da zu sein, das zeichne Pater Alfred Tönnis aus. Zuletzt war er hauptberuflich Flüchtlingsseelsorger in Oggelsbeuren im Kreis Biberach. Ab diesem Oktober wird Alfred Tönnies Pfarrer in der Seelsorgeeinheit Bussen, dem heiligen Berg Oberschwabens.

Damit bleibe er den Hörern weiter nah. Mit den aktuellen Formaten „Gute Minute“ und „Zur Nacht gedacht“ ist er weiter „on air“.