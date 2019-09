Passant will unter Drogen stehenden Mann beim Einparken helfen - und wird schwer verletzt

Gegen seine Lebensgefährtin, die ihn gebeten hatte einzuparken, wurde ebenfalls ein Ermittlungsverfahren wegen Zulassens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Ein Einparkversuch in einem Parkhaus in Ulm hatte am Samstagnachmittag für 32-jährigen Passanten schmerzhafte Folgen. Er wurde bei der Aktion schwer verletzt und musste in eine Klinik gebracht werden. Doch der Reihe nach.

Wie die Polizei am Sonntag berichtet, hatte eine junge Frau vergeblich versucht, in einem Parkhaus in Ulm einzuparken. Die Parklücke war für sie einfach zu eng und sie traute sich nicht zu, in die Lücke einzufahren. Daher bat sie laut den Beamten ihren 34 Jahre alten Partner, der bis dahin nur Beifahrer war, den Job zu erledigen.

Unfallaufnahme hat gleich mehrere Vergehen zu Folge

Doch auch er hatte Probleme beim Einparken, weshalb ein 32-Jähriger, der die Situation spontan erkannte, seine Hilfe anbot. Er wies den Mann in die Parklücke ein. Doch kurz vor Beendigung des Parkvorgangs machte der Pkw aus bislang noch ungeklärter Ursache einen Satz nach vorne. In der Folge drücke der Wagen den 32-Jährigen an die Parkhauswand.

Dabei erlitt der Passant schwere Beinverletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Als die Polizei den Unfall aufnahm, stellten die Beamten fest, dass der 34-jährige Beifahrer, der das Einparkmanöver übernahm, keinen Führerschein besaß und unter Drogen stand.

Gegen seine Lebensgefährtin, die ihn gebeten hatte einzuparken, wurde ebenfalls ein Ermittlungsverfahren wegen Zulassens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

