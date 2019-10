Passant auf Fußgängerüberweg niedergeschlagen - Täter flüchtet mit dem Auto

Ein Mann ist in der Nacht zum Sonntag am Fußgängerweg in der Frauenstraße niedergeschlagen worden. Zeugen beobachteten den Vorfall, riefen die Polizei und beobachteten die Situation weiter.

Der Schläger stieg mit weiteren Personen gemeinsam in ein vorbeikommendes Auto. Dieses fuhr in Richtung Neu-Ulm davon. Der Verletzte kam mit einem Knochenbruch in die Klinik.

Die Ermittlungen beim Fahrzeughalter durch die Polizeiinspektion Weißenhorn dauern noch an. Laut Zeugen war es bereits in einer Gaststätte zwischen dem Verletzten und dem Schläger zum Streit gekommen. Die Ermittlungen wegen Körperverletzung führt das Polizeirevier Ulm-Mitte.