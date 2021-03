Parkhaus Deutschhaus öffnet wieder noch vor Ostern

Im Laufe des kommenden Donnerstags, 1. April, kann das Ulmer Parkhaus Deutschhaus in der Friedrich-Ebert-Straße wieder genutzt werden. Es war geschlossen wegen Tiefbau- und Asphaltarbeiten in der Ein- /Ausfahrt und im Gehwegbereich.

Aber: Das Linksabbiegen aus dem Deutschhaus in Richtung Süden/Bismarckring wird auch weiterhin, bis voraussichtlich in den November hinein, nicht möglich sein. Es gelte weiterhin die Devise, so die Stadt am Freitag: „Rechts rein und auch rechts wieder raus!“

Voraussichtlich von Dienstag, 13. April, 12 Uhr, bis Freitag, 16. April, 14 Uhr muss das Parkhaus dann erneut geschlossen werden, weil in diesen vier Tagen auf der östlichen Fahrspur in der Friedrich-Ebert-Straße die Asphaltschichten eingebracht werden. Allerdings nur, wenn das Wetter mitspielt. Wenn nicht, wird die Aktion in die Folgewoche verschoben.