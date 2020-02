Parken in Ulmer Parkhäusern und Tiefgaragen wird teurer

Das Parken in Ulmer Parkhäusern und Tiefgaragen wird ab dem 1. März teuer. Die Erhöhung der Entgelte betrifft nach Angaben der Stadtverwaltung den regulären Tarif, den Abend-, den Sonn- und Feiertagstarif sowie im CongressCentrumNord den Tageshöchstsatz.

Wer sein Auto in den Innenstadtparkhäusern Am Rathaus, Deutschhaus, Salzstadel, Fischerviertel, Theater und CongressCentrumNord abstellt, zahlt dafür künftig 0,60 statt bisher 0,50 Euro pro 20 Minuten – also 1,80 Euro pro Stunde. Bisher waren es 1,50 Euro.

Der Abendtarif (ab 19 Uhr) sowie der Sonn- und Feiertagstarif in den oben aufgeführten Parkhäusern beläuft sich demnach künftig jeweils auf maximal 4,20 Euro statt bisher 3,50 Euro.

Der Tageshöchstsatz in den Parkhäusern Am Rathaus, Deutschhaus, Salzstadel, Fischerviertel und Theater bleibt bei 18 Euro. Im CongressCentrumNord erhöht er sich jedoch von 7,50 auf 9 Euro.

Zeittaktung wird auf die ersten vier Stunden ausgeweitet

Ab März werde auch die bisherige Zeittaktung (20 Minuten in den ersten zwei Stunden) auf die ersten vier Stunden ausgedehnt. Kurzparker sollen dadurch die Möglichkeit haben, entsprechend ihrer persönlichen Aufenthaltsdauer in der Stadt, die Parkentgelte im 20 Minutentakt bis zum Erreichen der vierten Stunde abzurechnen.

Das Parkentgelt für die ersten zwei Stunden sei seit Juli 2008 nicht mehr erhöht worden. Die Anpassung sei laut der Ulmer Stadtverwaltung aber erforderlich, um steigende Aufwendungen für den Betrieb sowie die Modernisierung und Instandhaltung der Parkhäuser zu finanzieren.