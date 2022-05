Paradekonzerte in Ulm beginnen am Sonntag

Die Paradekonzerte beginnen traditionell wieder am Muttertag, heuer der 8. Mai, mit dem Heeresmusikkorps und einer Begrüßung durch Oberbürgermeister Gunter Czisch. Die Stadtkapelle Ulm beendet – auch das hat Tradition – die Konzertreihe dieses Jahr am 2. Oktober.

In dieser Zeitspanne haben Kapellen, Orchester und Bands die Möglichkeit, sich vor einem großen Publikum zu präsentieren. Die Konzerte finden wie immer auf dem Podest unter dem Zeltdach auf dem Ulmer Marktplatz statt – zwischen Museum, Bibliothek und Rathaus.

Die bestuhlten Paradekonzerte beginnen bei jedem Wetter immer sonntags um 11 Uhr und dauern rund eine Stunde. Nur an zwei Sonntagen gibt es keine Konzerte: am 31. Juli wegen des Fischerstechen-Umzugs und am 25. September wegen des Einstein-Marathons. Der Eintritt ist wie immer frei. Am ersten Konzerttermin gibt es zum Muttertag Blumenpräsente für die Besucherinnen und Besucher.

Nach dem Auftritt des Heeresmusikkorps geht das Programm wie folgt weiter: 15. Mai: Monday Night Orchestra – 22. Mai: BSH-Bigband – 29. Mai: Musikkapelle Lachen – 5. Juni: Musikverein „Lyra“ Mietingen – 12. Juni: MV Kirchdorf an der Iller – 19. Juni: MV Jungingen – 26. Juni: IVECO Big Band – 3. Juli: MV Buch – 10. Juli: MV Meßhofen – 17. Juli: Junge Bläserphilharmonie Ulm – 24. Juli: Funky Pilots Big Band – 7. August: MV Regglisweiler – 14. August: MV Kadeltshofen – 21. August: Waldstetter Musikanten – 28. August: Joint Five – 4. September: Volles Rohr Böhmisch – 11. September MV Dächingen – 18. September: Corona-Brass-Ensemble – 2. Oktober: Stadtkapelle Ulm.