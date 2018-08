Eine Papiertonne hat in der Nacht zum Freitag in Blaustein gebrannt. Wie die Polizei am mitteilte, löschte ein Anwohner in der Nacht mit einem Gartenschlauch.

Demnach hört der Mann gegen 0.30 Uhr im Josefweg laute Geräusche. Als er nachschaute, sah er, dass eine auf der Straße stehende blaue Tonne in Flammen stand. Der Anwohner löschte das Feuer mit dem Gartenschlauch. Die Brandursache sei laut Polizei nicht bekannt.