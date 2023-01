Pannen-Ministerin: Jetzt hat Christine Lambrecht auch noch ein Ulmer Hubschrauber-Problem

Ausgerechnet Pannen-Ministerin Christine Lambrecht (SPD) soll den Bewohnern des Ulmer Ortsteils Mähringen Schützenhilfe geben. Es geht um Fluglärm, ausgelöst durch (Nacht-)Flüge der Bundeswehr. Die Bürger hoffen auf ein Machtwort der Verteidigungsministerin. Doch selbst ihre Ulmer SPD-Parteifreunde, die sich auf die Seite der Mähringer stellen, sind skeptisch. Hinter vorgehaltener Hand spekuliert manch Ulmer Genosse: Viel Zeit, das Problem als Verteidigungsministerin zu lösen, dürfte Lambrecht nicht mehr haben.

Peinliche Grußbotschaft zu Silvester

Zugegeben: Im Vergleich zu den Baustellen, die Verteidigungsministerin Christine Lambrecht derzeit beackern muss, fällt die Sache mit den Hubschraubern in Ulm eher klein aus. Ukraine-Krieg, die Lieferung von Schützenpanzern, die über Lambrechts Kopf hinweg vom Kanzleramt entschieden worden sein soll, davor ihre missratene, ja peinliche Silvester-Grußbotschaft – Christine Lambrecht hat zuletzt keine allzu gute Figur abgegeben, agiert mehr als Selbstverteidigungs-, denn als Verteidigungsministerin.

Auch wenn Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) noch eisern an Lambrecht festhält. Die Rufe nach ihrer Ablösung sind laut, auch aus den eigenen Reihen steht sie unter Beschuss. Für die Bürger Mähringens ist Lambrecht hingegen die letzte Hoffnung. Ausgerechnet.

Im Namen der Bewohner des nördlichen Ulmer Ortsteils hat der Ulmer SPD-Chef Martin Ansbacher einen Brief an seine Parteifreundin Lambrecht geschickt. Seine Bitte an die Verteidigungsministerin: dafür zu sorgen, dass sich die Bundeswehr bei ihren Flugübungen an Vorgaben und getroffene Vereinbarungen hält. Denn das täte die Truppe, deren oberste Dienstherrin Lambrecht (noch) ist, nicht. Folge: die rund 1300 Bürger Mähringens seien einer „enormen Belastung“ ausgesetzt.

Eigentlich müsste um Mitternacht Schluss sein

In der Nähe Mähringens liegt der Truppenübungsplatz auf dem Lerchenfeld. Und diesen steuerten Hubschrauber der Bundeswehr an – direkt über die Köpfe der Mähringer hinweg –, um dort das Aufsetzen zu üben. Ansbacher: „Eigentlich gibt es dafür festgelegte Flugzeiten. Um Mitternacht soll Schluss sein.“ Das Problem: Die Piloten kümmere das wenig. Eigentlich existierten ein klar vorgeschriebener Anflugkorridor und eine vorgeschriebene Anflughöhe. Ansbacher wirkt angefressen. Denn oft würden sich die Helikopterbesatzungen an keine dieser Regelungen halten.

Das Lärm-Problem ist nicht neu, und auch Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) setzte sich schon für die Mähringer ein. Offenbar aber ohne nachhaltigen Erfolg.

Lebensqualität „massiv eingeschränkt“

Ansbacher betont, dass er mit seinem Brief an Lambrecht keineswegs die Bundeswehr und deren Aktivitäten rund um Ulm kritisiere. Im Gegenteil. Ansbacher in seinem Brief: „Seien Sie sich gewiss, dass eine große Wertschätzung für die Bundeswehr und deren Soldaten in der Bevölkerung vorhanden ist.“ Und das nicht erst seit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Jedoch: Genug sei genug. Der „erhebliche Fluglärm“ schränke die Lebensqualität „massiv“ ein, so Ansbacher. Der für sein Ansinnen auch Unterstützung bekommt vom Biberacher SPD-Bundestagsabgeordneten Martin Gerster.

Christine Lambrecht soll nun das Ruder rumreißen. Ansbacher bittet sie „herzlich“, sich für eine Lösung einzusetzen und die „erheblichen Beeinträchtigungen für die Anwohner abzustellen“.

Doch ob sich Lambrecht, die Ministerin im Kreuzfeuer, der Sache auch tatsächlich noch wird annehmen können, steht in den Sternen. Die Ulmer Genossen jedenfalls, die nicht ausschließen wollen, dass Lambrecht in absehbarer Zeit abgelöst wird, gehen auf Nummer sicher. Den Brief haben sie deshalb in zwei Ausfertigungen nach Berlin geschickt. Einen direkt an Lambrecht und einen zweiten ins Ministerium. Damit die Sache nicht untergeht, sollte Lambrecht als Verteidigungsministerium beizeiten den Abflug machen.