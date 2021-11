Pandemie trifft traumatisierte Kinder doppelt

Ein Unglück kommt selten allein. Das spüren derzeit die Kinder, die in Ulm von der Psychologischen Familien- und Lebensberatung der Caritas betreut werden. Die Kinder leiden unter den Einschränkungen, die die Pandemie ganz allgemein für weite Teile der Gesellschaft mit sich bringt. Außerdem kann die Krise bei manch’ einem Kind aber dafür sorgen, dass das erlebte Trauma ganz plötzlich wieder lebendig wird.

Diese Projekte profitieren wieder

Groß war die Freude bei der Caritas in Ulm, dass sie im vergangenen Jahr abermals bedacht wurde mit Spenden von Lesern der „Schwäbischen Zeitung“ im Rahmen der Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“. Die Caritas teilt mit: „Wir sind sehr dankbar, dass wir seit vielen Jahren regelmäßig von der Weihnachtsspendenaktion der Schwäbischen Zeitung unterstützt werden.“ Und das gilt in diesem Jahr wieder.

Nicht nur die in Ulm beheimatete Psychologische Familien- und Lebensberatung der Caritas, die sich um minderjährige Kinder kümmert, die aus ihrem Heimatland geflüchtet sind (die meisten aus Syrien), wird in diesem Jahr wieder unterstützt, sondern drei weitere Projekte, die die Caritas in Ulm betreibt. So das Netzwerk „Bleiben mit Arbeit“, der Böfinger Frauentreff sowie die Nähstube in der Olgastraße. In den kommenden Wochen werden diese Projekte, die ebenfalls schon in den Jahren zuvor mit Spenden bedacht wurden, an dieser Stelle näher vorgestellt.

Die Kinder fühlen sich plötzlich „ausgeliefert und eingesperrt“

Die Therapie der traumatisierten Kinder ist an sich schon herausfordernd genug, unter Corona-Vorzeichen allerdings noch deutlich schwieriger. Die aktuelle Krisensituation, „sich ausgeliefert und eingesperrt“ zu fühlen und keinerlei Selbstwirksamkeit zu erleben, könne dafür sorgen, dass die Kinder ihre früheren traumatischen Erlebnisse abermals wieder erleben – in Form von Flashbacks. Und das, was sie erlebt haben, sei teils „unsäglich“, so die Caritas: Krieg, Folter, Haft, Missbrauch. Die Folge: Die psychische Stabilität der Kinder sei „massiv gefährdet“.

Mit mehreren Tausend Euro ist die Trauma-Arbeit der Caritas in den vergangenen Jahren durch die SZ-Leser unterstützt worden. Das Geld war und ist gut angelegt. Denn es floss nicht nur in benötigte Dolmetscher, sondern wurde auch dazu verwendet, um die Kinder, die in der gesamten Region leben, zu den Therapiestunden nach Ulm zu befördern. Oder nach Ulm ins „Offene Atelier“.

Die Kinder unternehmen auch Ausflüge

Dabei handelt es sich um ein ein niederschwelliges kunsttherapeutisches Angebot für geflüchtete Kinder einer Anschlussunterkunft. Es findet ein Mal in der Woche für zwei Stunden in den Räumen des Jugendhauses auf der Blau-Insel in Ulm statt. Dazu werden die Kinder in ihrer Unterkunft abgeholt und im Anschluss wieder nach Hause gebracht. Die Kinder unternehmen auch Ausflüge, zum Beispiel besuchten sie schon den Ulmer Tiergarten.