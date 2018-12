Paar bezahlt Hotelrechnung nicht

Bereits am vergangenen Samstag begab sich ein Pärchen in ein Hotel in Neu-Ulm/Reutti. Dort wurde durch diese beiden Personen ein Zimmer für das Wochenende angemietet.

Als das Entgelt für das Zimmer am gestrigen Montag beglichen werden sollte gaben beide an, Bargeld holen zu müssen um daraufhin die Rechnung in Höhe von über 600 Euro bezahlen zu können. Sie verließen das Hotel noch mit dem Hinweis, dass ihre Wertsachen im Zimmer seien. Eine Rückkehr erfolgte jedoch nicht. Die Bezahlung blieb aus. Das Zimmer war bereits geräumt. Wie ermittelt werden konnte, handelte es sich bei der Tatverdächtigen um eine 54-Jährige aus Hüttisheim. Die Personalien ihres Begleiters konnten bislang noch nicht festgestellt werden. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen wegen Einmietbetruges aufgenommen.