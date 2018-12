Otto Sälzle scheidet Ende 2019 als Hauptgeschäftsführer der IHK Ulm aus

„Nach 23 Jahren als Hauptgeschäftsführer der IHK Ulm ist es für mich an der Zeit für Neues”, mit diesen Worten kündigte Otto Sälzle das Ende seiner Amtszeit bei der IHK Ulm an.

Otto Sälzle ist seit 1. August 1996 Hauptgeschäftsführer der IHK Ulm. Auf seinen Wunsch wird er nach 23 Jahren im Herbst 2019 ausscheiden. Präsident Dr. Jan Stefan Roell hat dies mit großem Bedauern zu Kenntnis genommen: „Einen so erfahrenen Hauptge- schäftsführer wie Herrn Sälzle zu verlieren, bedauere ich sehr. Ich habe aber großes Verständnis für seine persönliche Entscheidung.” Die Stelle des Hauptgeschäftsführers der IHK Ulm wird ausgeschrieben. Die Neubesetzung soll im Herbst 2019, spätestens zum 1. Januar 2020, erfolgen. „Ich freue mich auf die verbleibende Zeit der Zusammenarbeit mit Herrn Sälzle und bin sicher, dass wir in den nächsten 12 bis 15 Monaten gemeinsam wichtige Projekte für unsere Unternehmen bearbeiten werden”, so Präsident Roell anlässlich der Präsidi- umssitzung am 25. September 2018.