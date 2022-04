Ostermarsch am Samstag: Treffpunkt ist das Ulmer Nato-Hauptquartier

Zahlreiche Organisationen – von Gewerkschaften bis hin zu linksorientierten Parteien – rufen zum Ulmer Ostermarsch auf. Dieses Jahr ist das Thema Frieden so aktuell wie lange nicht.

Ziel bleibe die gewaltfreie Lösung von Konflikten

„Der militärische Angriff auf die Ukraine hat uns alle schockiert. Gewalt kann keine Probleme lösen, sondern schafft nur unsägliches menschliches Leid. Das Wissen, dass diplomatische Verhandlungen diesen Krieg nicht verhindern konnten, darf uns aber nicht sprachlos machen. Unser Ziel bleibt die gewaltfreie Lösung von Konflikten und die Verhinderung von Waffengewalt. Alle Seiten müssen jetzt mit Hochdruck weiter an diplomatischen Lösungen arbeiten“, teilt Rainer Schmid, Theologe aus Ulm, im Auftrag des Ostermarsch-Vorbereitungs-Teams mit.

Sofortiger Waffenstillstand in der Ukraine gefordert

Die Bundesregierung habe umsichtig auf den russischen Angriffskrieg reagiert. Insbesondere die Ankündigung, sich nicht direkt an den Kämpfen in der Ukraine zu beteiligen, begrüßen die Veranstalter ausdrücklich.

Weiterhin kritisch sehen sie die dauerhafte Aufstockung des Rüstungshaushalts zur Erfüllung des Zwei-Prozent-Ziels der Nato und die Waffenlieferungen in die Ukraine. Schmid: „Wir fordern die russische Regierung auf, die Kämpfe sofort zu beenden, einem sofortigen Waffenstillstand zuzustimmen, um jede weitere Eskalation der Situation zu verhindern und die territoriale Integrität der Ukraine wiederherzustellen.“

Der Treffpunkt des Ostermarschs ist das Nato-Hauptquartier in Ulm; um 12 Uhr an der Wilhelmsburgkaserne, Stuttgarter Straße 199. Um 12.15 Uhr Fußmarsch Richtung Stadtmitte. Zwischenstopp am Nazi-Denkmal Ecke Karlstraße/Stuttgarter Straße; um 13.30 Uhr Kundgebung auf dem Hans-und-Sophie-Scholl-Platz. Redner: Richard Bösch (Pax Christi) und Pablo Flock (Informationsstelle Militarisierung, Tübingen).