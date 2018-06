Orkantief hinterlässt keine großen Schäden

Orkantief „Andrea“ ist am Donnerstag mit Regen und stürmischen Winden über Ulm hinweg gefegt, ohne jedoch größere Schäden zu hinterlassen. Auch Menschen kamen nicht zu Schaden. Am Münster beschädigte eine Sturmböe die Baugerüst-Planen am mittelalterlichen Chor, und der Hauptturm musste bereits am Vormittag für Besucher teilweise gesperrt werden. Geöffnet war der Aufstieg zum höchsten Kirchturm der Welt nur noch bis zum ersten Viereckkranz in 70 Meter Höhe. Die beiden oberen Besucher-Plattformen wurden aus Sicherheitsgründen geschlossen. „Der Wind war so heftig, dass er mich gegen die Wand geworfen hat“, berichtete Turmwart Jürgen Schlittker, der in den vergangenen 25 Jahren schon so manchen Sturm in schwindliger Höhe erlebt hat.

Auch der Weihnachtscircus in der Friedrichsau litt unter den widrigen Wetterbedingungen. Schweren Herzens sagte Manager Matthias Bergstaedt die beiden Vorstellungen am Donnerstag ab, weil der Aufenthalt für die Besucher im Zelt zu gefährlich gewesen wäre. Die Karten behalten für die 11-Uhr-Vorstellung am Sonntag ihre Gültigkeit. Ansonsten hielt das Zelt den stürmischen Attacken stand. „Wir haben keine größeren Schäden, wir konnten Gott sei Dank alles retten“, berichtete Bergstaedt erleichtert am Abend.

Um Ulm und Neu-Ulm herum entwurzelte „Andrea“ einzelne Bäume, und Landstraßen mussten vor allem im bayerischen Teil der Region und Richtung Allgäu kurzzeitig gesperrt werden. Im Neu-Ulmer Stadtteil Gerlenhofen riss eine Windböe ein Verkehrsschild aus seiner Verankerung und warf es auf ein vorbeifahrendes Auto. Der Fahrer blieb dabei unverletzt. (obe)