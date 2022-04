Orgelkonzert im Münster mit Anja Metzger

Am Karfreitag hat traditionell die Konzertsaison am Ulmer Münster begonnen. Im Mittelpunkt dabei: Der Sonntagskonzertzyklus unter dem Gesamttitel „Unerhört!“ Für Sonntag, 24. April, sitzt Anja Metzger aus München an der Orgel. Ab 11.30 Uhr spielt sie ein Konzertprogramm, das sie mit „Unerhört, ungehört? – Zugehört!“ überschrieben hat. Angekündigt sind Kompositionen von Camille Saint-Saens, Ursula Mamlok, Jean-Adam Guilain, Elsa Barraine und Adolph Friedrich Hasse. Konzerttickets gibt es zu 10 Euro und ermäßigt zu 5 Euro jeweils ab 11 Uhr an der Tageskasse.