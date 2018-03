Orange Academy verliert ihr sechstes Spiel in Folge – und das mit 55:99 deutlich

Die längste Negativserie der Saison hält an: Das ersatzgeschwächte Team der Orange Academy verlor bei Phoenix Hagen sein sechstes Spiel in Folge in der Zweiten Basketball-Bundesliga ProA. Mit 55:99 (25:42) unterlagen die Ulmer ohne David Krämer, Joschka Ferner und Till Pape (im Kader von Ratiopharm Ulm im Pokalwettbewerb).

Für die Mannschaft von Danny Jansson war es die höchste Saisonniederlage. Der Academy-Trainer wollte den Auftritt auch gar nicht schönreden: „Wir waren personell unterlegen, haben uns nach zwei, drei schlechten Minuten aber in unser Schicksal gefügt und in der zweiten Halbzeit kaum noch Gegenwehr geleistet“, ärgerte sich Jansson. Bis zur 18. Minute (33:25) war die Orange Academy trotz Schwierigkeiten im Angriff auf Schlagdistanz, eine 9:0-Serie vor der Halbzeit und ein 19:5-Lauf im dritten Viertel ließen die Gäste aber zum Hagener Sparringspartner werden. „Wir lassen uns aktuell zu schnell aus der Bahn werfen. Wir brauchen unbedingt ein Erfolgserlebnis, das würde uns auch mental gut tun“, stellte Jansson mit Blick auf die entscheidenden letzten Saisonwochen heraus.

Die Achse Björn Rohwer und Marcell Pongo zeichnete für die ersten neun Ulmer Punkte in der verhaltenen Anfangsphase verantwortlich (9:9, 5. Minute). Dann kam Hagen ins Rollen Während die Gäste an den Brettern Probleme gegen Hagens Big Men um Wühlbüffel Alex Herrera offenbarten, stürmten die „Feuervögel“ mit einer 10:3-Serie auf 19:12 davon (8.) und nahmen eine 25:17-Führung mit in Viertel Nummer zwei. Im zweiten Abschnitt hatten die Ulmer defensiv mehr Zugriff, belohnten sich dafür aber nicht – offensiv fehlte es an Optionen bei den dezimierten Gästen, die sich über harte Arbeit und Offensivrebounds aber im Spiel hielten (33:24, 16.). Dennoch sorgte Hagen bis zur Pause für klare Verhältnisse (42:25). Nach zwei Hagener Dreiern durch Derreck Brooks war der Rückstand in der 25. Minute auf 56:29 angewachsen. Gegen eine nachlässige Ulmer Defensive spielte sich Hagen, nächster Gegner des Teams Ehingen Urspring, in einen Rausch und setzte sich entscheidend auf 83:44 ab (33.).

Erfolgreichste Werfer der Orange Academy waren Nicolas Bretzel (11 Punkte), Marcell Pongo, Christoph Philipps und Mate Fazekas (jeweils 9).