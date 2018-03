Orange Academy tritt mit dem letzten Aufgebot bei Phoenix Hagen an

Diese Aufgabe dürfte ganz schwer zu lösen sein: Die massiv abstiegsgefährdete Basketball-Mannschaft der Ulmer Orange Academy spielt am Samstag, 17. Februar, 19 Uhr, in der Zweiten Liga ProA bei Phoenix Hagen. Dabei muss Trainer Danny Jansson auf den Großteil seiner Leistungsträger verzichten, die beim Top-Four zum Kader der Ulmer Bundesligamannschaft gehören.

Der Finne sieht es aber positiv: „Das ist ein besonderes Wochenende und eine riesige Erfahrung für die Jungs.“ Bei Phoenix Hagen ist seit dem Hinrundenspiel gegen die Orange Academy Ende Oktober nichts mehr, wie es war. Nur vier Tage, nachdem die „Feuervögel“ einen 75:60-Sieg vom Kuhberg entführt hatten, schockierte der Krebstod von Trainer Matthias Grothe im Alter von gerade einmal 39 Jahren ganz Basketball-Deutschland. Seit Mitte Dezember ist mit Kevin Magdowski ein neuer Übungsleiter im Amt, mit dem sich Hagen sportlich wieder stabilisiert hat: Mit jeweils elf Siegen und Niederlagen ist der Heimatverein des Ulmer Bundesliga-Spielers Per Günther mitten im Rennen um die Play-off-Plätze; derzeit belegt der letztjährige Bundesligist, der in einer Woche in Ehingen gastiert, den siebten Platz. Inzwischen hat sich auch der beste Werfer Dominik Spohr nach längerer Verletzungspause zurückgemeldet. Die Mannschaft von Hagen „ist sehr ausgeglichen besetzt, aber der Schlüsselspieler ist sicherlich Dominik Spohr. Seit er zurück ist, hat sich die Dynamik im Team verändert“, so Danny Jansson über den Wert des Routiniers.