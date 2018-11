Orange Academy gewinnt das Derby

Die Basketballer der gastgebenden Scanplus Baskets Elchingen haben das Derby in der Basketball-ProB gegen die Orange Academy Ulm mit 73:64 verloren. Vor allem die aggressivere Abwehr der Ulmer und deren Reboundüberlegenheit waren ausschlaggebend für den Sieg. Ulm hatte den besseren Start (4:0), lag dann aber 8:11 zurück, um sich bald erneut mit 14:11 die Führung zu holen. Ein Dreier von Marin Petric am Ende des ersten Viertels brachte das 16:16. Zur Halbzeit führte Elchingen 34:33. Nach der Pause kontrollierten die Ulmer, fast immer leicht in Führung liegend, den Gegner. Vor dem Schlussdrittel betrug der Vorsprung der Gäste vier Punkte (53:49) und er wurde unter Regie von Christoph Philipps, mit 18 Punkten bester Werfer, noch größer. Die Elche, bei denen Zugang Ray Colton eine gute, aber keine überragende Partie ablieferte, fanden kein Mittel, um die Ulmer Abwehr in Nöte zu bringen. Beste Elchinger Werfer: Vucica (13), Butler (12), Colton (9). Beste Ulmer Werfer: Philipps (18), Bretzel (12), Krimmer (12).