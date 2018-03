Orange Academy gegen Baunach: Das Spiel der letzten Chance

Es ist möglich, dass im Kellerduell der ProA (Sonntag, 18. März, 17 Uhr, Kuhberghalle) zwischen der Basketball-Mannschaft der Ulmer Orange-Academy und Baunach nur der bessere Absteiger ermittelt wird. Aber der Sieger des Duells zwischen dem Tabellenvorletzten und dem punktgleichen Letzten zieht vermutlich nach Punkten mit dem Drittletzten Ehingen Urspring gleich und hat im Kampf um den Verbleib in der Liga weiter einen Fuß in der Tür. Zum Verhängnis könnte den Ulmern in der Endabrechnung der verlorene Direktvergleich mit den Steeples werden. Der Druck auf die Ulmer ist jedenfalls gewaltig, aber das stört Trainer Danny Jansson nicht: „So ein wichtiges Spiel kurz vor Saisonende ist eine Chance für uns.“ Die Tabelle blendet der Finne vorab aus: „Wir reden nicht darüber, was wie laufen muss, damit wir die Klasse noch halten. Wir wollen einfach dieses Spiel gewinnen.“ Wie in der Hinrunde, als sich die Ulmer in Oberfranken mit 67:56 durchsetzte.