Opfer wie ein Stück Müll am Waldrand entsorgt: Angeklagter schweigt

Wann der 35-Jährige als Asylbewerber aus Indien nach Deutschland kam, ist unklar. Ebenso, weshalb. Am 1. Dezember 2021 entdeckte ein Landwirt, der gerade seinen Acker umpflügte, den notdürftig bekleideten Leichnam des Mannes an einem einsamen Waldrand auf der Schwäbischen Alb. Einzelne Blätter auf dem starren Körper.

Die Ulmer Staatsanwaltschaft ist sich sicher, wer für den Tod des Mannes verantwortlich ist und dessen Leiche in der verschneiten Umgebung abseits von Amstetten „entsorgt“ hat. Ein 30-jähriger Mann mit pakistanischer Staatsbürgerschaft muss sich seit Freitag vor dem Landgericht verantworten. Doch Antworten bekam das Gericht am ersten Verhandlungstag nicht, der Angeklagte schweigt.

Die Vorwürfe klingen grausam

Mit Fuß- und Handfesseln wird der 30-Jährige in den Saal geführt, das Haar kurz rasiert. Die kommenden Stunden der Verhandlung verfolgt der Mann, ebenfalls ein Asylbewerber, meist mit gesenktem Kopf, den Blick stoisch auf den Boden gerichtet. Die Vorwürfe klingen grausam.

Der Angeklagte wird in den Gerichtssaal geleitet. (Foto: dpa)

Als Motiv steht Sex im Raum. Tatwaffe, wenn man so will: Alkohol. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, sein Opfer zunächst mit Hochprozentigem willenlos, gefügig gemacht zu haben. In einem Discounter soll der Angeklagte am Vortrag Scotch, Red Bull und eine Limonade gekauft haben, in Begleitung den 35-Jährigen. Was folgte, war ein nächtliches Gelage in der Unterkunft des Angeklagten in Amstetten, wobei sich dieser selbst zurückhielt. Er habe nur vorgetäuscht, ebenfalls Alkohol zu trinken, so der Staatsanwalt.

Perfide: Der Angeklagte soll von der Alkoholsucht seines Opfers, das zuletzt in Geislingen lebte, gewusst und diese gezielt ausgenutzt haben. Ein Gutachten ergab, dass der Verstorbene 5,3 Promille im Blut hatte.

Eine Stunde dauerte die Tortur

Nach Mitternacht soll der Angeklagte sein Opfer, das mittlerweile nicht mehr sprechen konnte, vergewaltigt haben, eine Stunde lang. Der Missbrauch ging offenbar brutal vonstatten, der 35-Jährige zerbiss sich die Lippe, blutete auch aus dem After, wurde bewusstlos. Und obwohl der Angeklagte habe erkennen müssen, so der Staatsanwalt, dass der Mann in Lebensgefahr schwebte, habe er nichts unternommen, keinen Notarzt alarmiert.

Und stattdessen quasi verfolgt, wie dieser starb. Der Mann erstickte an seinem Erbrochenen. Die Alkoholvergiftung hatte den Husten-, Würge- und Schluckreflex ausgeschaltet. Die offizielle Anklage lautet auf Mord in Tateinheit mit Vergewaltigung mit Todesfolge. Vorwurf der Staatsanwaltschaft: Der Angeklagte habe keine Hilfe geholt, weil er befürchten musste, dass dadurch seine Tat entdeckt wird.

Leichnam trug strahlend weiße Turnschuhe

Zwischen 2 und 3 Uhr in der Nacht soll der Angeklagte den Toten in sein Auto gepackt und mit ihm an den abgelegenen Waldrand gefahren sein, wo er den Körper ablegte. Wegen einer Kuppe war der Bereich von der nahen Kreisstraße nicht einsehbar. Es war Zufall, dass ein Landwirt dort ausgerechnet am nächsten Tag sein Feld umpflügte, wobei er auf den Toten stieß.

Vor der Nacht- und Nebelaktion, durch die er sich der Leiche entledigen wollte, hatte der mutmaßliche Täter sein Opfer noch notdürftig angezogen, mit einem Pullover und Jeans. Eine Unterhose trog der Tote nicht. Einem Polizisten fiel auf, dass der Leichnam strahlend weiße Turnschuhe trug, als man ihn fand. Dabei war der Untergrund feucht und dreckig. Der Verstorbene konnte den späteren Fundort also nicht zu Fuß erreicht haben.

Der Angeklagte machte sich nach der Tat aus dem Staub, verhaftet wurde er später in Portugal. Seither sitzt er in Untersuchungshaft. In seiner Wohnung fanden die Ermittler Spuren vom Erbrochenen des Opfers und auch dessen Blut.

Opfer kam wohl alleine nach Deutschland

Es sind noch fünf Verhandlungstage vorgesehen, an denen auch die Beziehung zwischen Opfer und mutmaßlichem Täter beleuchtet werden soll. Wenngleich darüber ziemlich wenig bekannt sei, so der Staatsanwalt. Das Urteil ist für Juli vorgesehen.

Auch Angehörige des Angeklagten sollen noch als Zeugen aussagen. Hinterbliebene des Opfers, das Tausende Kilometer fern seiner Heimat Indien starb, werden hingegen nicht erwartet. Man habe zwar Kontakt mit Familienangehörigen in Indien aufnehmen können; diese, so der Staatsanwalt, hätten jedoch kein Interesse an dem Fall gezeigt. Fast so, als sei ihnen der Tod des Mannes, der offenbar alleine nach Deutschland gekommen war, egal. Im Zuhörerbereich, dort, wo bei Prozessen in der Regel auch trauernde Angehörige des Opfers Platz nehmen, saßen am Freitag lediglich Vertreter der Presse.