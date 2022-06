2857 Kilometer – zehn Länder: Eine musikalische Entdeckungsreise über die Donau und ihre Anrainerstaaten können am Mittwoch, 6. Juli, um 19.30 Uhr begleitend zum Donaufest in Ulm erlebt werden. Die Stadtbibliothek Ulm lädt im Rahmen von „Kultur auf Stufen“ in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Streicher der Musikschule der Stadt Ulm zu einem spannenden und kurzweiligen Konzert in die Rotunde an der Stadtbibliothek ein. Der Eintritt ist frei.