Onlinebühne für Schüler im ganzen Land in Ulm vorgestellt

„Faust“, „Mio mein Mio“ und die „Odyssee“ können Kinder und Jugendliche in Baden-Württemberg nun virtuell auf der Theaterbühne erleben. Möglich macht das eine neue Online-Plattform, für die 13 Theater aus dem Südwesten Inszenierungen produzieren, wie das Kunstministerium am Freitag mitteilte.

Das Land fördere das Angebot mit 125 000 Euro. Dies gab am Freitag Staatssekretärin Petra Olschowski bei der Vorstellung der Plattform in Ulm bekannt. Das Junge Ulmer Theater hatte das Projekt initiiert. Olschowski: „Ich hoffe, dass viele Schulen dieses tolle Angebot nutzen und den virtuellen Theaterbesuch in ihren Unterricht einbauen.“ Das Angebot ist unter www.theater-stream.de erreichbar.

Die Tickets kosten fünf Euro pro Schüler. Beteiligt sind unter anderem das Junge Staatstheater Karlsruhe, die drei Landesbühnen sowie kommunale, private und freie Theater.