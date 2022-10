Oliver Wirth ist neuer Vorsitzender der Süädwestmetall Ulm

Die diesjährige Mitgliederversammlung der Südwestmetall-Bezirksgruppe Ulm hat bei der Nikola Iveco Group GmbH in Ulm stattgefunden. Einstimmig wurde der bisherige Stellvertreter Oliver Wirth, Geschäftsführender Gesellschafter der Bareiss Prüfgerätebau GmbH, zum neuen Vorsitzenden gewählt. „Dieses Amt gibt mir die Möglichkeit, mich noch aktiver in die Gestaltung wirtschaftlicher Rahmenbedingungen einzubringen“, sagte Wirth. Eine sinkende Konjunktur, hohe Energiepreise, Unsicherheiten im Hinblick auf Lieferketten und Energieversorgung wie auch Fachkräftemangel seien nur eine Auswahl an Themen, die die Unternehmen gerade zu bewältigen hätten. Wirth löst damit Peter Fieser, Mitglied des Vorstands der Hensoldt AG, ab, der seit 2020 Vorsitzender der Bezirksgruppe Ulm von Südwestmetall war. Fieser geht Ende des Jahres in den Ruhestand und hatte sich daher für das Amt des Vorsitzenden nicht mehr zur Wahl gestellt.