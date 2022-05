„Ohne Rolf“ im Ulmer Zelt: Statt Gelaber höchste Pointenquote

Jonas Anderhub und Christof Wolfisberg bilden das Kabarettduo Ohne Rolf, und anders als bei den allermeisten Comedyacts kommen sie ohne gesprochene Worte aus. Was nicht heißt, dass da nicht etwa geflüstert, geschrien, heftig argumentiert wird auf der Bühne. Das alles erledigen die beiden Schweizer mittels Papier und Typografie auf weißen Plakaten, die sie voreinander und fürs Publikum aufblättern. Schreien bedeutet: Fettschrift. Flüstern: kleine Buchstaben in Klammern.

Was sie ohne Stimmband aber mit Buchstaben hinkriegen, sind Geschichten, die mit maximalem Einsatz von Fantasie geistreiche Geschichten erzählen, oftmals ganz schön tiefsinnig.

Seitenweise überraschende Momente lieferte im Ulmer Zelt auch das aktuelle Programm „unferti“. Richtig gelesen, das „g“ fehlt! Aber nicht nur das: Auch die Nerven gehen dem Duo nach mehreren erfolgreich durchgeblätterten Programmen aus. Also: Ab in den Urlaub. Denn Jonas sieht seinen Kompagnon Christof immer wieder als Giraffe vor sich und der Bücherwurm „Ranizki“ nagt an den Blättern. Die Geschichte nimmt Anlauf im schönen Süden, wo das Publikum ihnen beim Schnorcheln zusieht oder beim Entspannen am Strand.

Irritationen aber folgen am laufenden Band, die natürlich bevorzugt aus dem Zuschauerraum, aus den Denkblasen der „Eingeborenen“, eingefangen werden. „Mal schauen, was DIE denkt“ blättert Jonas auf, während Christof mit einem zum Wörterfang umfunktionierten Klingelbeutel über dem Kopf einer Frau hantiert. Und was entblättert diese Denkblase? – „Ich hasse Mitmachtheater“.

Die Gags und Einfälle sprudeln im Sekundentakt, vor der Pause kommt der große „Knall“: Christof und Jonas trennen sich, sie haben sich „auseinander geblättert“. Dem folgt eine um so furiosere zweite Hälfte, die hoch philosophisch, aber nicht weniger komisch die Frage nach dem „Autor“ stellt. Wer schreibt eigentlich ihre Dialoge, ihr Leben? Jedenfalls nicht sie selbst.

Und so suchen sie den Autor, machen ihn schließlich auch dingfest – und übernehmen selbst die (Dialog-)Regie. Das ist visuell höchst witzig umgesetzt: Nun ist die Schrift in weißen Buchstaben auf schwarzem Grund und alles ist wie bei einem Erpresserschreiben aus Wortfetzen zusammengeklebt: „Der Autor ist tot, es lebe das Klebeband!“

Religiöse und philosophische Fragen werden federleicht touchiert: „Ich glaube an keinen Autor“, stellt Christof fest, „ich bin PlakATHEIST“. Und Jonas sieht sich dem eigenen Ich gegenüber, blättert sich zur Wahrheit des Seins durch, wo alle AUTORität endet.

Christof Wolfisberg und Jonas Anderhub transportieren in Arial und Times Roman oftmals mehr an Emotionen als mancher Genosse der Zunft. Statt Gelaber höchste Pointenquote. Man staunt fortwährend, was sich durch verschiedene Schriftgrößen, genaues Timing und subtile Tempovarianten an erzählerischer Tiefe erreichen lässt. Diese so verblüffenden Sprach- und Wortspiele gingen wie im Flug vorüber – zwei Stunden Spielzeit fühlten sich an wie ein Wimpernschlag, oder, besser: wie ein Atemholen zwischen zwei unausgesprochenen Sätzen.