Ohne Helm: Radfahrer von Auto erfasst und schwer verletzt

Ein 14-jähriger Junge ist am Freitag in Ulm von Auto erfasst und dabei am Kopf schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, trug der Junge beim Unfall keinen Helm. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 7.30 Uhr in der König-Wilhelm-Straße. Eine 29-Jährige fuhr mit ihrem Fiat in Richtung Willy-Brandt-Platz. Sie nutzte die rechte Spur.

Schwere Verletzungen am Kopf

Zur gleichen Zeit überquerte ein 14-Jähriger die König-Wilhelm-Straße. Mit seinem Fahrrad fuhr er an der Einmündung des Staufenrings auf dem Fußgängerüberweg. Der Fiat erfasst den Radler. Bei dem Zusammenstoß erlitt er schwere Verletzungen am Kopf. Einen Radhelm hatte er nicht auf. Der Rettungswagen brachte den Buben ins Krankenhaus.

Die Polizei ermittelt jetzt, wie zu dem Unfall kommen konnte. Dazu hofft sie auch auf Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben. Die Polizei bittet diese Zeugen, sich mit der Verkehrspolizei in Laupheim unter der Telefonnummer 07392/96300 in Verbindung zu setzen.