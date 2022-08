Obstwiesenfestival nimmt Fahrt auf – nur der Blick in den Himmel bereitet Sorgen

Yoga, ein Filmabend, Frühschoppen mit Blasmusik – und natürlich jede Menge Musik (Rock, Pop, Indie, Elektro). Zwei Jahre musste das Obstwiesenfestival bei Dornstadt pausieren, nun kommt es zurück mit einem besonders vielfältigen Programm. Und das Beste: Die Besucher zahlen keinen Eintritt.

350 Ehrenamtliche packten mit an

Nicht nur bei Clemens Wieser aus dem Orga-Team ist die Vorfreude groß. Insgesamt haben in den letzten Wochen und Monaten rund 350 Ehrenamtliche geschuftet, um das diesjährige Festival auf die Beine zu stellen. Start ist an diesem Donnerstag, 18. August, mit einer Filmnacht (ab 19.30 Uhr, Einlass um 19 Uhr).

Wo die Komödie „Eingeschlossene Gesellschaft“ gezeigt wird, unter freiem Himmel oder im Zelt, wird jedoch erst am Donnerstagnachmittag entschieden. Denn: Es könnte nass werden von oben. Die Prognosen deuten auf ein zumindest feuchtes Obstwiesenfestival hin. Zeitweiser Regen an allen drei Tagen: recht wahrscheinlich.

Ein „Dothraki“ feiert hart beim OWF. (Foto: Christoph Schneider) Die schwedischen Viagra Boys hatte einen Hang zur Bier-Schwere. (Foto: Andreas Brücken) Die Leoniden aus Kiel mit ihrem Sänger Jakob Amr. (Foto: Andreas Brücken) Der Sänger des Trios Sparkling aus Köln singt Köln auf Englisch, Französisch und Deutsch. (Foto: Christoph Schneider) Pabst rockt das OWF 2019. (Foto: Christoph Schneider) Der Bassist der Berliner Band Pabst greift in die Saiten. (Foto: Christoph Schneider) Entspannte Festivalatmosphäre am Freitagabend. (Foto: Christoph Schneider) Eljot Quent kommt aus Hamburg und serviert HipHop. (Foto: Christoph Schneider) Fogel, der DJ der Hamburger HipHop-Combo Eljot Quent hat alle Hände voll zu tun. (Foto: Christoph Schneider) 1 von 1

Die Laune will sich Clemens Wieser dadurch aber nicht vermiesen lassen. Obwohl es schon ein kleines „Kunststück“ ist: Sich für das Festival ausgerechnet jenes Wochenende in diesem bislang durchweg trockenen und heißen Sommer ausgesucht zu haben, an dem es – nach Wochen der Dürre – wieder regnen soll.

„Wir können mit Regen gut umgehen“, sagt Wieser schwäbische.de. Was jedoch schlecht wäre: Gewitter. „Das mögen wir nicht“, so Wieser. Auf den einen oder anderen Schauer, auch auf ausgedehntere Regengüsse, sei das Festival jedoch vorbereitet.

Nicht nur könne das Wasser gut abfließen von dem Gelände, sondern es gebe für die Besucher auch einige Unterstell-Möglichkeiten. Wieser rät den Gästen jedoch, Regenkleidung und im Zweifel auch Gummistiefel mitzubringen. Er ist aber sicher: „Auch ein Festival mit Regen macht Spaß.“

Trotzdem angewiesen auf viele Besucher

Doch Wieser weiß auch: Zu arg darf es nicht schütten. Denn dann könnten Besucher wegbleiben, obwohl das Umsonst-und-Draußen-Festival keinen Eintritt kostet – oder womöglich gerade deswegen, weil niemand ein Ticket kaufen musste, sich niemand verpflichtet fühlt, auch im Schmuddelwetter zu feiern.

Um am Ende finanziell die Schwarze Null zu erreichen, sind jedenfalls wieder viele durstige und hungrige Besucher vonnöten. Denn so finanziert sich das Event, über Einnahmen an den Ständen auf dem Festival-Gelände (das Campen kostet jedoch Geld: unter anderem wegen der Müllentsorgung). Fremd-Alkohol (Wieser nennt es „Verräterbier“) ist deshalb auf dem Gelände nicht erlaubt. Rekordbesucherzahl bisher: 23 000 Gäste an drei Tagen.

Die dieses Jahr noch geboten bekommen. Zum Beispiel eine zusätzliche Bühne (insgesamt sind es dann drei, eine befindet sich im Zelt). Am Freitag und Samstag stehen jeweils ab 11 Uhr Yoga-Einheiten auf dem Gelände an, einen Frühschoppen gibt’s am Samstag ebenfalls ab 11 Uhr im „Obstlergarten“. Und für Kinder, den „Festival-Nachwuchs“, wartet am Samstag ab 13.30 Uhr außerdem eine Überraschung.

Mehrere große Namen treten auf

Das musikalische Programm startet dann so richtig am Freitag um 16.30 Uhr (wenngleich der Film-Donnerstag von zwei Bands beschlossen wird), am Samstag beginnt die Sause schon um 11 Uhr.

Knapp drei Dutzend Bands spielen bis Samstag auf dem Festival. (Foto: OWF)

Eröffnet wird das Obstwiesenfestival 2022 am Freitag (insgesamt 15 Bands) mit Emanzenpanzer. Am Abend spielen unter anderem Alli Neumann, HVOB und AV AV AV (DJ-Set). Headliner am Samstag (18 Bands): Get well soon (ab 22.25 Uhr) und die Shout out louds (0.05 Uhr).