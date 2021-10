Oberbürgermeister Czisch wirft Ungeimpften vor, Kinder zu gefährden

Angesichts steigender Inzidenzen in der Stadt hat Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch am Freitag einen Appell an alle Erwachsenen gerichtet, die sich bislang nicht impfen ließen. „Bitte lassen Sie sich jetzt impfen. Sie schützen damit sich und andere!“

Klinikpersonal arbeite am Limit

Czisch ergänzte, dass es eine Belastung des Gesundheitssystems wie im vergangenen Winter nicht wieder geben dürfe. „Das Klinikpersonal arbeitet am Limit.“

Unverständnis zeigt der Oberbürgermeister für Personen, die „ohne sachlichen Grund“ auf eine Impfung verzichteten: „Sie müssen sich klar darüber sein, dass sie nicht nur sich selbst gefährden, sondern auch all diejenigen, die sich nicht impfen lassen können.“ Und dazu gehörten, so Czisch, auch Kinder unter zwölf Jahren.

Hohe 7-Tage-Inzidenz in Ulm

Die 7-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus je 100 000 Einwohner, liege in Ulm aktuell bei 174 und sei damit mehr als doppelt so hoch wie der bundesweite Durchschnitt. Und die Inzidenz steige seit mehreren Tagen in Folge deutlich an.

Schon Ende kommender Woche könnte in Baden-Württemberg die Corona-Warnstufe erreicht sein, teilte nun das Sozialministerium mit. Ausschlaggebend dafür ist die Auslastung der Intensivbetten in den Krankenhäusern. Der weit überwiegende Teil der Covid-Patienten, die schwer erkranken, sei ungeimpft.

Die Ansteckungsgefahr steige wieder

Fachleute, so Czisch, rechneten mit einem jahreszeitlich bedingt erhöhten Infektionsgeschehen. Da sich die Menschen im Herbst und Winter wieder vermehrt in Innenräumen aufhalten, steige die Ansteckungsgefahr. Abstands- und Maskenregelung, Hygienekonzepte, Kontakt-Datenverarbeitung und 3G- und 2G-Regeln seien daher nach wie vor ernst zu nehmen, mahnte der OB. „Noch dürfen wir nicht nachlassen in unserer Vorsicht!“