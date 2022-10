OB Katrin Albsteiger besucht Friedenskirche/Familienzentrum

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Ich bin begeistert über diese Vielzahl an Ehrenamtlichen und was die alles auf die Beine stellen“, so formulierte es OB Katrin Absteiger, als sie nach einem Besuch der Friedenskirche sowie dessen Bildungs- und Sozialwerks Lebenswert e.V. ein Fazit ihres 90-minütigen Besuches zog. Albsteiger: „Da gibt es nicht nur ein deutsch-ukrainisches Cafe Clara mit Kaffeehausbetrieb, sondern einen bunten Strauß innovativer Ideen, wie man Hilfesuchende unterstützen kann. Und das beeindruckt mich“. Dort in der Einrichtung war Albsteiger herzlich begrüßt und bewirtet worden. Irina (6) sang ein ukrainisches Lied mit Gebetsversen, in dem es darum ging, dass alles gut würde und Viele sangen mit.

Zuvor hatte das Pastorenehepaar Ruth und Thomas Greiner die Oberbürgermeisterin auf dem Kirchengelände an der John-F.-Kennedy-Straße über die Arbeit der 100 Royal Rangers Kinder informiert, die gerade mit ihren 40 Betreuern ihr Nachmittagsprogramm in mehreren Gruppen erlebten und buchstäblich am Lagerfeuer mit Eifer bei der Sache waren. Ein schönes Ambiente gab es im Jugendhaus „Die Wache“ zu sehen, wo sich die junge Generation gerne aufhält, nachmittags in Begleitung Hausaufgaben erledigt und Zeit miteinander verbringt, freitags auch mit Abendöffnung, Barbetrieb und Sportangeboten. Jugenddiakonin Anna Kälber und Heilerzieher Dan Schneider kümmern sich um dieses Projekt, in dem etwa 40 junge Menschen betreut werden. Gefördert wird die Arbeit durch Wertestarter e.V.

Etwa 500 Meter entfernt befindet sich das Cafe Clara, das seit Anfang April am Start ist und bis zu 60 ukrainischen Flüchtlingen die Möglichkeit des Treffens gibt. Zu 250 Ukrainern in der Doppelstadt hat man Kontakt. Hier wird gekocht, es wird Freizeit miteinander verbracht, 31 ehrenamtliche Helfer unterstützen bei Behördengängen oder leisten ganz praktische Alltagshilfe. Dazu gehören psychologische Hilfe, Wohnungs- und Arbeitssuche, aber auch mal ein Ausflug wie jüngst zur Charlottenhöhle. Natürlich auch Deutschkurse und Kinderbetreuung. Das Projekt wird von Sozialpädagogin Miriam Bergmann geleitet. Gefördert wir die Flüchtlingsarbeit von der Deutschen Stiftung für Ehrenamt und Engagement. Nur ganz kurz reichte die Zeit noch für einen Abstecher zum gut besuchten Begegnungscafe des Vereins, das regelmäßig freitags in der Friedenskirche stattfindet.