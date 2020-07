OB Albsteiger bietet telefonische Sprechstunde an

Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger bietet am Freitag, 24. Juli, von 12.30 bis 14.30 Uhr erstmals eine telefonische Bürgersprechstunde an. Diese sei „aufgrund von Corona aus der Not heraus geboren“, so das Stadtoberhaupt.

„Persönliche Treffen sind zwar unter den üblichen Auflagen wieder möglich, aber viele Bürger meiden dennoch auch weiterhin Kontakte außerhalb ihres Hausstands oder Bekanntenkreises“, so Albsteiger weiter. Genau deshalb ließ die Oberbürgermeisterin die bisher üblichen Bürgersprechstunden in den Stadtteilen kurzerhand umfunktionieren zu Telefonsprechstunden. So könnten Bürger ihre Anliegen auch ohne direkten Kontakt vor Ort aber persönlich vorbringen.

Die Telefonsprechstunden sollen die persönlichen Treffen vor Ort in den Stadtteilen jedoch nicht dauerhaft ersetzen. Diese sollen in den kommenden Wochen ebenfalls wieder angeboten werden. „Ich möchte allerdings künftig auf keine der beiden Sprechstundenvarianten verzichten, da es auch Menschen gibt, die aus anderen Gründen nicht persönlich vor Ort vorsprechen können. Die telefonische Möglichkeit bietet ihnen die Chance, selbst in Kontakt mit mir zu treten“, so Albsteiger.