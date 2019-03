Nuxit-Petition: Bündnis knackt 10.000er-Marke

Eigentlich haben die Initiatoren der Petition „Landkreis – ja bitte“ ihre Unterschriftenaktion bereits vor mehreren Wochen abgeschlossen. In einigen Kommunen und Geschäften lief die Aktion allerdings weiter, sodass nochmals knapp 900 Unterschriften dazu kamen. Insgesamt haben sich etwa 10.500 Bürger für den Erhalt des Landkreises und damit gegen den Nuxit ausgesprochen.

Das Paket mit den Ordnern voller Unterschriftenlisten wird nun Anfang April dem Bayerischen Landtag übergeben, an den Vorsitzenden des Innenausschusses, Martin Runge, sowie an weitere Mitglieder des Ausschusses. Dieses wichtige Gremium werde wohl die letzte Empfehlung vor der Abstimmung im Landtag abgeben, teilte Franz-Clemens Brechtel als Vertreter des Sprecherkreises des Aktionsbündnisses mit. „Wir hoffen, dass die Unterschriftenaktion den Landtagsabgeordneten ein Bild von der Meinung der Bürgerinnen und Bürger des Landkreises vermittelt und unseren Argumenten zusätzlich Gewicht verleiht“, so Brechtel.

