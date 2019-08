Nur wenige Einsätze: Unwetter verschont Ulm und Alb-Donau-Kreis

Nur vereinzelt mussten Einsatzkräfte nach dem Unwetter in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Region ausrücken. Wie ein Sprecher der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle in Ulm auf Nachfrage berichtet, seien weniger als zehn Einsätze im Bereich Ulm und dem Alb-Donau-Kreis zu verzeichnen gewesen.

Daniel Kraus hat uns auf Facebook dieses Foto von heute aus Neu-Ulm geschickt. Wie habt ihr den Nachmittag und Abend erlebt, auch #Fotos oder #Videos aufgenommen?Infos zur aktuellen #Unwetterlage gibt es wie gewohnt auf https://t.co/UgzBMANODR. pic.twitter.com/uPc8CeJO9B— Unwetterzentrale (@uwz_de) August 18, 2019

„Ein paar Äste auf der Straße, aber sonst nichts Großartiges. Auch kein Wasser im Keller“, so der Sprecher. Auch entlang des Donauradwegs auf Ulmer Seite waren vereinzelt Äste von den Bäumen gefallen. Zu größeren Schäden kam es aber nicht.

Aktuelle Unwetter-Gefahren