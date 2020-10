Nur fünf Partien sind angepfiffen worden

Es scheint, als würden in der Fußball-Bezirksliga die sportlichen Belange langsam wieder ein Stück weit in den Hintergrund treten. „Wann wird dem Spielbetrieb wieder ein Riegel vorgeschoben?“, lautet die Frage, die alle umtreibt und von Lonsees Pressesprecher Patrick Haug in Worte gefasst wurde. Das Tabellenbild gestaltet sich nach diesem Spieltag dicht gedrängt: Zwischen dem letzten und dem sechsten Tabellenrang liegen nur sechs Zähler.

TSV Langenau – SC Türkgücü Ulm 1:2 (0:1). In der Anfangsphase hatte der TSV Vorteile, ließ dann aber ohne erkennbaren Grund den Faden abreißen. Türkgücü kam folglich immer besser ins Spiel und entschied durch die beiden Tore von Mirhad Mehanovic (45., 53.) die Partie für sich. Langenau verkürzte in der 85. Minute durch Christian Bohnacker zwar noch einmal, vergab aber eine weitere Chance auf den Ausgleich. Am Ende war der Sieg Türkgücüs verdient.

SV Thalfingen – TSV Blaustein 0:4 (0:1). Thalfingen wehrte sich zwar im Rahmen seiner Möglichkeiten, hatte letztendlich der Übermacht des Tabellenführers aber nichts entgegen zu setzen. Moritz Lotz (36., 75.), Felix Rothe (54.) und Marius Veith (73.) schossen den niemals gefährdeten Blausteiner Sieg heraus.

SV Lonsee – FC Hüttisheim 3:0 (1:0). Hüttisheim rührte erneut Beton an und verzeichnete so nur wenig Spielanteile. Lonsee kam aber erst in der 38. Minute durch Marcel Wiesner zur längst überfälligen Führung. Simon Wörz (63.) und Benedikt Ohrnberger (80.) erzielten die Treffer zum Endstand.

SGM Aufheim/Holzschwang – TSV Bermaringen 1:2 (0:0). Die SGM ließ sich von den Älblern den Schneid abkaufen. Zudem unterlief Keeper Nikolai Bachteler beim 0:2 von Christian Peter (80.) ein ungewohnter Fehler. Zuvor hatte schon Alexander Peter nach einer Standardsituation die Führung des TSV erzielt (54.). Dem Gastgeber gelang durch Mario Eller (87.) immerhin noch Ergebniskosmetik.

TSV Obenhausen - SV Tiefenbach 1:3 (1:2). Simon Freybott traf in der 13. Minute zunächst zun 1:0 für Obenhausen. Simon Zweifel antwortete per Foulelfmeter zum 1:1 (17.), ehe Alem Dzogovic auf 1:2 stellte (21.). Als Simon Zeller zum 3:1 für Tiefenbach traf (75.), nutzten auch diverse Umstellungen in der Obenhausener Mannschaft nichts mehr für eine entscheidende Wende.