Notar spricht über „Mysterium Erbrecht“

„Mysterium Erbrecht“ - Grundlagen und Möglichkeiten der Vorsorge ist das Thema eines Vortrags am 10. Mai um 19 Uhr mit dem Referenten und Ulmer Notar Dr. Christian Rupp. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Der Vortrag findet statt im St. Georg Gemeindehaus, Beethovenstr. 1, in Ulm. Die Teilnahme ist alternativ auch über Zoom möglich. EineAnmeldung ist unbedingt erforderlich, entweder direkt über das online Programm im Internet unter www.keb-ulm.de oderper E-Mail an keb.ulm@drs.de sowie telefonisch unter 0731 / 920 60 20. Die Veranstaltung ist kostenlos – über eine Spende freuen sich die Veranstalter von der Caritas Region Ulm-Alb-Donau.