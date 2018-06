Noerpel investiert 15 Millionen Euro im Donautal

Die Noerpel-Gruppe investiert 15 Millionen Euro: Am Hauptsitz im Ulmer Industriegebiet im Donautal errichtet das Unternehmen zurzeit eine rund 13 000 Quadratmeter große Lager- und Logistikimmobilie.

Die neue Anlage grenzt direkt an den 16 000 Quadratmeter großen 16-Millionen-Bau, der im Oktober vergangenen Jahres eingeweiht wurde. Voraussichtlich entstehen nach Angaben der Noerpel-Gruppe 25 neue Arbeitsplätze. Auf dem 45 000 Quadratmeter großen Baugrundstück betrieb die Noerpel-Gruppe bisher eine Lager- und Logistikhalle. Der Abriss dieser Immobilie startete im April – inzwischen laufen die Vorbereitungen für den Bau der neuen Logistikanlage. Bis Januar 2019 wird das Bauvorhaben voraussichtlich abgeschlossen sein.

„Mit dem Neubau erweitern wir unsere Lager- und Logistikkapazitäten – gleichzeitig setzen wir mit der modernen Immobilie hohe Gebäudestandards um“, sagt Berthold Bernecker, Geschäftsführer bei Noerpel. Als Hauptnutzer der neuen Noerpel-Halle steht Gardena, das Ulmer Unternehmen der Husqvarna Gruppe, bereits fest. Neu ist die Kooperation mit Noerpel nicht: Seit mehr als 20 Jahren verantwortet der Logistikdienstleister die nationale und internationale Distributionslogistik von Gardena. Für seinen Kunden wird Noerpel hier einen Teil der Fertigwarenlogistik übernehmen. Zusätzlich ist ein 5000 Quadratmeter großer Hallenbereich für weitere Kundenprojekte der Noerpel-Gruppe vorgesehen.

Gegründet im Jahr 1881 in Ulm zählt Noerpel zu den führenden Transport- und Logistikdienstleistern in Deutschland. Das in vierter Generation familiengeführte Unternehmen bezeichnet sich selbst als Allround-Dienstleister. Noerpel unterstützt seine Kunden entlang der gesamten Lieferkette. Die Gruppe hat ihren Hauptsitz in Ulm. Weitere Standorte betreibt Noerpel in Elsdorf, Freiburg, Hamburg, Hannover, Hilden, Heidenheim, Herbrechtingen, München, Kempten, Passau, Ravensburg und Villingen-Schwenningen. Mit 1800 Mitarbeitern hat die Noerpel-Gruppe im Jahr 2017 einen Umsatz von zirka 315 Millionen Euro erwirtschaftet.