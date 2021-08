Noch viele offene Ausbildungsstellen: IHK informiert auf den letzten Metern

In wenigen Tagen beginnt das Ausbildungsjahr 2021. Doch in nahezu allen Bereichen gibt es noch freie Ausbildungsplätze, in der IHK-Region Ulm (Stadt Ulm, Kreis Biberach und Alb-Donau-Kreis) sind es mehr als 175. Um Bewerberinnen und Bewerber kurzfristig noch mit Unternehmen zusammenzubringen, veranstaltet die IHK Ulm am Donnerstag, 26. August, eine Sommeraktion vor dem Ulmer Münster.

Alle wichtigen Fragen werden beantwortet

Zwischen 14 und 17 Uhr stehen die Expertinnen und Experten der IHK Ulm auf Höhe des Blue Tomato-Shops zur Verfügung, um alle Fragen rund um das Thema Ausbildung zu beantworten. Zum Beispiel: Ist eine Ausbildung überhaupt das Richtige für mich? Welcher Beruf passt zu mir? Wo finde ich Ausbildungsstellen, auch noch für dieses Jahr? Wie bewerbe ich mich am besten?

Nicht nur Schülerinnen und Schüler, auch Studienabbrecherinnen und Studienabbrecher, die sich umorientieren möchten, seien herzlich willkommen. Ebenfalls berät die IHK Ulm junge Leute, die aus dem Ausland in die Region gekommen sind und hier eine Ausbildung machen möchten, sowie interessierte Eltern, die ihre Kinder in der beruflichen Orientierung unterstützen möchten.