109 Jahre alt: Noch nie wurde in Ulm jemand älter als Anna Matschewsky

Das Licht der Welt erblickte Anna „Änne“ Matschewsky in jenem Jahr, als die Titanic sank – das war 1912. 109 Jahre und drei Partner später geht es der ältesten Ulmer Bürgerin gesundheitlich noch immer gut. Am Sonntag kommt Ulms Oberbürgermeister zum Gratulieren.

Sie musste sich gegen ihre Brüder „wehren“

Wie die Stadt mitteilt, handele es sich bei Änne Matschewsky nicht nur um eine „beeindruckende alte Dame“, sondern um überhaupt die älteste Person, die bisher in Ulm gelebt habe. Zu ihrem Geburtstag am Sonntag, den sie im Pflegebereich der Seniorenresidenz Friedrichsau begehen wird, hat sich auch OB Gunter Czisch angesagt.

Änne Matschewsky wurde am 3. Oktober 1912 im nordrhein-westfälischen Weeze als Anna-Maria Magdalena Kertz geboren, sie entstammt einer kinderreichen Familie. Sie wuchs als Jüngste mit weiteren sechs Geschwistern auf. Durch den väterlichen Beruf bedingt, musste die Familie schon früh sechs Ortswechsel verkraften.

Vielleicht trug auch diese Tatsache dazu bei, sich mit Mut, Tatkraft und Entschlossenheit dem Leben zu stellen, mutmaßt die Stadt Ulm in einer Mitteilung. Auch habe es Änne Matschewsky geprägt, dass sie sich gegen vier Brüder „wehren“ musste, wie sie sagt – es herrschten raue Sitten damals.

Sie war extrem sportbegeistert

Schon im „Zeugnis der Reife“, wie das damalige Abiturzeugnis hieß, bescheinigte man Änne, dass sie sich in den Leibesübungen auszeichnete sowie als Spielleiterin und Vorturnerin. Ihre Ausbildung zur Turn- und Gymnastiklehrerin verlangte in damaliger Zeit ein universelles Können.

Geht man die Erfolge und Auszeichnungen in ihren jungen Jahren durch, so findet man Siege und Platzierungen im Leichtathletik-Mehrkampf, im Neunkampf, sie war Hochschulmeisterin im Kugelstoßen und Diskus, perfektionierte sich beim Speerwerfen, Langstreckenlauf, Schlagball, Geräteturnen, Brust- und Seitenschwimmen, Tischtennis, Segelfliegen und Schießen.

Ihr erster Mann fiel im Krieg

1937 kam Änne nach Ulm. Sie begann ihre berufliche Laufbahn nach dem Studium in Bonn bei einem der Vorläufervereine des SSV Ulm 1846 (Turnerbund 1846). Ottl Bretzel, den sie 1939 heiratete, kam nicht aus dem Krieg zurück und ihre beiden Kinder verlor sie durch tragische Umstände ganz früh. „Der liebe Gott hatte in meinem Leben nicht immer nur Sonnentage geschickt“, sagte sie rückblickend.

1954 gelang Änne der Sprung in den Schuldienst. Sie unterrichtete an der List-Schule sowie an der Freien Mädchenschule St. Hildegard. Bald nach dem Krieg wurde sie Mitglied der Tennisabteilung TSG Ulm 1846, wo sie in den damals üblichen gemischten Mannschaften in Württemberg und auch grenzüberschreitend (in der Schweiz) spielte.

Sie traf wieder auf ihre Jugendliebe

1959 heiratete sie Frederik Matschewsky, mit dem sie viele Reisen in alle Welt unternahm. Nur eine Reise nach Australien kam nicht zustande, was sie ein wenig bedauert. 1970 schied sie aus dem Schuldienst aus. Es war ihr nicht vergönnt, mit Ehemann Frederik den Lebensabend zu verbringen. Aber sie traf ihre Jugendliebe Kurt wieder und fand in ihm einen liebevollen Partner.

Als dieser Anfang der Neunziger Jahre verstarb, entschied sich Änne Matschewsky, ihr Haus aufzugeben und in eine kleine Wohnung in der Seniorenresidenz Friedrichsau zu ziehen. So nahm sie ihr Schicksal erneut selbst in die Hand und steht bis heute für eine optimistische Lebenseinstellung. Gefragt, wie sie denn das alles schaffe, ist ihre knappe Antwort:

Wenn ich jammere, wird es auch nicht besser und hängenlassen gibt es sowieso nicht!

Auch in der Seniorenresidenz Friedrichsau gehörte sie viele Jahre zu den besonders aktiven Bewohnerinnen. „Aktivität hält jung“ war das Motto Matschewskys.

Sie bot „Gymnastik mit dem Rollator“ an

Als es ihre Gesundheit nicht mehr anders zuließ, bot sie zweimal die Woche „Gymnastik mit dem Rollator“ an. Sie blieb lange der Motor von vielen Aktivitäten, wozu auch die „Kunkelstube“ zählte. Das Jahr über wurden dort Handarbeiten hergestellt (zum Beispiel Sparstrümpfe), die vor Weihnachten verkauft wurden. Die Einnahmen wurden für gemeinnützige Projekte gestiftet.

Bis heute ist Frau Matschewskys Gesundheitszustand gut, so die Stadt Ulm. Sie höre inzwischen allerdings schlechter. Vor drei Jahren zog sie vom Wohnbereich in die Pflegeabteilung um. Bis 2019 gab sie noch ihre Rollator-Gymnastik-Kurse.

So viele Hundertjährige leben in Ulm

Momentan gibt es 25 über-100-jährige Bürgerinnen und Bürger in Ulm. 2021 könnten sieben weitere Personen das 100. Lebensjahr vollenden.