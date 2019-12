Nix wie no zu Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle

„Aufbassa! Die Stumpfes kommen!“ Und zwar am Sonntag, 29. Dezember, um 20 Uhr ins Roxy in Ulm.

Sie wollen an diesem Abend laut Mitteilung nicht über sämtliche derzeitige Probleme der Welt jammern, auch nicht über sinkende CD- Umsätze. Denn die vier Männer alias Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle gibt’s seit Anbeginn eh fast nur live zu erleben. Und egal, was sie spielen und singen oder gar verhohnepiepeln: „Sie tun das mit scheinbar unbändiger Kraft und Liebe.“ Liebe zu den Menschen, zum Land, zur Musik, fantasievoll und sowohl sym- als auch empathisch.

Natürlich können sie an diesem Abend nicht jeden ihrer Gassenhauer, nicht jedes wehmütige Stück und nicht jede Hymne an die Menschlichkeit darbieten. Denn auch neue Songs möchten das Licht der Öffentlichkeit erblicken. Abschließend heißt es: „Lasst euch diese vehemente Liebeserklärung an das Leben nicht entgehen.“