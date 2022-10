Nightwash live im Roxy

Im WDR-Fernsehen bringt die Sendung Nightwash seit vielen Jahren die frischeste Stand-Up Comedy angesagter Comedians und Newcomer auf die Bühne eines Kölner Waschsalons. Nun geht Nightwash live – nach mehreren Corona bedingten Verschiebungen – auf Tournee und verspricht, dass jede Show ein Unikat auf höchstem Comedy-Niveau werden wird. Am Montag, 17. Oktober um 20 Uhr im Roxy in Ulm mit dabei sind die Comedians Thomas Schmidt, Luka Marija, Fabio Landert, Niclas Amling und Sara Karas. . Karten gibt es im Vorverkauf für 27,40 Euro und an der Abendkasse für 30 Euro. www.roxy.ulm.de