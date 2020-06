Nicht schön, aber erfolgreich

Zwischen Senden und Illerkirchberg ist ein Baukran in eine gefährliche Schieflage geraten. Spaziergänger bemerkten an Fronleichnam am Nachmittag den schräg stehenden Kran an der Iller, der umzukippen drohte.

Polizei und Feuerwehr wurden alarmiert und kurze Zeit später sicherten zwei Dutzend Feuerwehrleute die gut frequentierten Spazierwege entlang der Iller ab, damit niemand in Gefahr kommt.

Wegen Bauarbeiten an einem Illerwehr stehen zwei Baukräne auf bayerischer Seite des Grenzflusses;