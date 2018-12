Nicht richtig aufgepasst

Ein Vorfahrtsfehler am Sonntag in Langenau führte zum Unfall.

Eine Verletzte und drei kaputte Autos war das Ergebnis eines Verkehrsunfalls gegen 19.30 Uhr in Langenau. Eine 64-jährige Golffahrerin hielt an der Stoppstelle Im Lindeschen. Sie übersah einen 81-Jährigen mit seinem Renault, welcher in der Wörthstraße unterwegs war. Die PKW-Lenkerin fuhr in die Kreuzung ein. Die Fahrzeuge stießen in der Kreuzungsmitte zusammen. Durch den Aufprall wurde der Renault auf einen VW Passat aufgeschoben, welcher in der Kuftenstraße hielt. Beim Zusammenstoß verletzte sich die Beifahrerin im Renault leicht. Ein Rettungswagen brachte die 48-Jährige ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 9.000 Euro. Der Golf und der Passat waren nicht mehr fahrbereit, sodass ein Abschleppunternehmen beide Fahrzeuge auflud und abtransportierte.