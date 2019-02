Nicht jeder läuft mit

Eigentlich, so sagte es Anton Gugelfuß, sei er nur aus Neugierde zur Pressekonferenz der Spatzen am Donnerstag ins Ulmer Donaustadion gekommen. Schließlich steht am Samstag, 23. Februar, 14 Uhr, der Auftakt zur Restrunde der Regionalliga Südwest für den SSV 1846 Ulm Fußball an. Gegner im Auswärtsspiel sind die Kickers Offenbach. Nicht der leichteste Kontrahent, um nach der siebenwöchigen Vorbereitungsphase wieder in die Liga einzusteigen. Verständlich, dass da Vorstandsmitglied Gugelfuß neugierig war. Aber um die Partie am Samstag ging es bei der PK nur teilweise.

Dafür hatte Anton Gugelfuß in dieser Woche ja maßgeblich selbst gesorgt. Am Dienstag- und Mittwochabend überraschte der Verein seine Fans beim Abendessen mit der Bekanntgabe zweier nicht unwichtiger Personalien. Der aktuelle Memmingen-Trainer Stephan Baierl wird ab Sommer als Sportlicher Leiter in Ulm einsteigen, bis dahin kümmern sich weiter Gugelfuß und Trainer Holger Bachthaler um den Job. Außerdem wird Dieter Märkle als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums beim TSV 1860 München ebenfalls im Sommer zurücktreten, um sich um den Nachwuchs in Ulm zu kümmern.

Wenn es um die Spatzen geht, die in der Vergangenheit unter anderer Führung nicht durch finanzielle Sicherheit aufgefallen waren, stellt man bei all den Neuerungen zwangsläufig die Frage, wie das mit dem Geld klappen soll. Ein hauptamtlicher Trainer mit aufgestockter Assistentengarde, ein neues Funktionsgebäude, die Pläne zur Professionalisierung und nun noch zwei neue Stellen. Baierl wird nebenher weiter als Lehrer arbeiten, aber Märkle tritt den Posten in Vollzeit an. Jedoch: „Alle Personalentscheidungen liegen im Budget“, so Gugelfuß. „Kurz- und mittelfristig sind wir sicher.“ Der DFB-Pokal hat einen ordentlichen Betrag in die Kassen gespült und neue Sponsoren kamen dazu. Wie die Sache in ein paar Jahren aussehe, könne er aber noch nicht sagen, so Gugelfuß.

Pläne gibt es jedenfalls. Neben der Professionalisierung, die sich wegen des hohen Aufwands verzögern wird, steht das geplante Nachwuchsleistungszentrum oben auf der Themenliste. Es soll vom DFB zertifiziert sein, wofür eine Reihe an Vorgaben erfüllt werden müssen. Das wird die dringlichste Aufgabe von Dieter Märkle als Leiter des Nachwuchsbereichs werden (siehe eigener Text). Er soll sich darum kümmern, dass das Zertifikat vielleicht schon zum Saisonbeginn 2021 da ist.

Durch die professionellere Jugendarbeit sollen sich die Nachwuchsmannschaften und das Regionalliga-Team in ihrer Spielphilosophie angleichen. So fällt es Talenten leichter, in die „Erste“ aufzusteigen. Dagegen hätte Holger Bachthaler nichts, der schon einige junge Spieler in seinem Kader hat und mit denen er sich „auf einem guten Weg“ sieht. Neun bis zehn Trainingseinheiten pro Woche absolvierte er seit Beginn der Vorbereitung kurz nach dem Jahreswechsel mit seinen Spielern, garniert mit teils hochklassigen Testspielgegnern wie Wacker Innsbruck, 1860 München oder Bayern München II. Die Ergebnisse der Tests stimmten Bachthaler „sehr, sehr positiv“. Albano Gashi mauserte sich etwa zu einem Stammplatzkandidaten und auch Kai Luibrand spielte eine starke Vorbereitung – bis ihn vor zwei Wochen Rückenprobleme ausbremsten. Seitdem fehlt er im Training. Doch die Liste an Ausfällen ist lang: Ardian Morina, Aron Viventi, Marcel Schmitt, Christian Ortag, Thomas Rathgeber, Alper Bagceci, Florian Krebs, Nico Gutjahr. Gut, dass der Kader breit ist. Schlecht, dass mit Offenbach ein Gegner wartet, der punktgleich auf Platz vier vor Ulm steht und spielerisch zu den Schwergewichten der Liga zählt.