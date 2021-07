„Nicht der beliebteste Job“: Ulmer Rechtsmediziner arbeiten jetzt im Krematorium

Künftig müssen Dr. Sebastian Kunz, Leiter der Rechtsmedizin am Oberen Eselsberg, und sein Team regelmäßig auf den Ulmer Hauptfriedhof. Der Grund: Hier steht das Krematorium, in dem Verstorbene aus dem Großraum Ulm eingeäschert werden. Ein zweiter Blick auf die Toten ist mit Ausnahme Bayerns in jedem Bundesland gesetzlich vorgeschrieben.

Man verdient nicht viel Geld

Grundsätzlich gilt: Wenn jemand stirbt, muss ein Arzt den Tod dieser Person feststellen. Das passiert im Rahmen der ersten Leichenschau. Dabei prüft der Mediziner, ob es sich um einen natürlichen oder nicht natürlichen Tod handelt. Bei Hinweisen auf Letzteren wird die Polizei eingeschaltet. Aber egal, welches Ergebnis die Untersuchung ergibt: Eine zweite Leichenschau wird bei jedem Toten und jeder Toten, die eingeäschert wird, durchgeführt.

Im Raum Ulm geschieht dies vor allem im Krematorium auf dem Hauptfriedhof. Dass Rechtsmediziner Dr. Sebastian Kunz mit seinem Team, das aktuell aus fünf Ärzten besteht, ab Anfang Juli dort die zweite Leichenschau übernimmt, hat mehrere Gründe. Die Mediziner, die für diese Aufgabe bisher zuständig waren, sind bis auf einen im Ruhestand. Daher hat die Leiterin des Krematoriums neue Ärzte gesucht. Hinzu kommt, so Kunz, dass die Leichenschau nicht der beliebteste Job sei. Zum einen verdiene man nicht viel Geld, zum anderen muss die zweite Leichenschau immer morgens ab 7.30 Uhr zum Arbeitsbeginn des Krematoriums durchgeführt werden.

Tötungsdelikt soll ausgeschlossen werden

Darüber hinaus ist die Aufgabe mit großer Verantwortung verbunden. „Wenn ich nach meiner Untersuchung unterschreibe, bin ich dafür verantwortlich, dass die jeweilige Person eingeäschert wird“, sagt Kunz. Darüber hinaus ist er der Meinung, dass es sehr wichtig ist, dass sein Team und er die zweite Leichenschau übernehmen, da Rechtsmediziner allein von Berufswegen einen anderen Blick, als zum Beispiel Hausärzte, auf die Toten haben. „Ich will keineswegs irgendjemandes Expertise infrage stellen, aber es ist schon ein Unterschied, ob ein Rechtsmediziner auf Tote schaut.“

Blick in ein Krematorium. (Foto: Bernd Wüstneck)

Warum gibt es die zweite Leichenschau überhaupt? Kunz erklärt, dass es nach der Einäscherung keine Möglichkeit mehr gebe, um für potenzielle weitere Untersuchungen an Blut, Urin oder Ähnliches zu kommen. Ziel ist es, sicherzugehen, dass ein Tötungsdelikt oder ein sonstig gelagertes Delikt ausgeschlossen werden kann. Anders ist dies bei Erdbestattungen. Notfalls könne eine Leiche exhumiert werden.

Weitere Sicherheit für die gesamte Gesellschaft

„Die zweite Leichenschau ist eine Kontrollinstanz“, sagt Kunz. Es sei immer gut, wenn noch mal jemand aus einem anderen Blickwinkel auf die Toten schaut. Das erhöhe die Qualität und sei eine weitere Sicherheit für die gesamte Gesellschaft. Grundsätzlich kann die Leichenschau von einem Arzt allein durchgeführt werden. Sebastian Kunz versucht dies aber zu vermeiden und will zu zweit nach dem Vieraugen-Prinzip arbeiten.