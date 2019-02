Nicht aufgepasst: Auffahrunfall endet mit einer Verletzten

Bei einem Unfall am Samstag in Ulm-Wiblingen ist eine Frau verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, hatte ein Verkehrsteilnehmer wohl an einem Kreisverkehr nicht aufgepasst.

Demnach warteten kurz vor 15 Uhr zwei Pkw an der Ausfahrt des Kreisverkehrs am Pranger in die Sporerstraße auf das Queren eines Fußgängers. Zeitgleich fuhr ein 39-Jähriger mit seinem Opel auf einen vorausfahrenden Suzuki Swift einer 31-Jährigen auf. Der Swift prallte daraufhin noch leicht auf einen Audi TT eines 37-Jährigen.

Die Frau erlitt durch den Aufprall eine leichte Verletzung im Nacken. Am Opel und am Suzuki entstand insgesamt ein Schaden von 4500 Euro, am Audi zirka 500 Euro.