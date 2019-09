Nicht angeleinter Hund rennt vors Fahrrad – Radfahrer verletzt

Weil ein nicht angeleinter Hund am Dienstag in Ulm vor ein Fahrrad gerannt ist, kam ein Fahrradfahrer in der Nähe der Donauwiese zu Fall. Mit leichten Verletzungen begab er sich selbst in ärztliche Behandlung.

Nach Polizeiangaben war eine 31-Jährige gegen 18.30 Uhr mit ihrem Hund auf der Donauwiese unterwegs. Ein 52-Jähriger fuhr mit seinem Mountainbike auf dem angrenzenden Radweg.

Der Hund rannte über den Radweg und berührte den Radler. Dadurch stürzte der Fahrradfahrer.

Das Mountainbike wurde bei dem Sturz beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 500 Euro.