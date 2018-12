Neun Kneipengäste prügeln sich

Am Samstag, gegen 2:15 Uhr, kam es bei einer Feier in einer Gaststätte in der Rosenstraße in Illertissen zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen neun Männern im Alter von 20 bis 62 Jahren.

Zunächst schlug einer der Beteiligten seinem Kontrahenten ins Gesicht. Daraufhin kam es zu wechselseitigen Körperverletzungen. Der Grund der Streitigkeit konnte bis Dato nicht festgestellt werden. Als sich einer der Schläger aus dem Staub machen wollte, wurde er festgenommen. Dabei leistete er Widerstand.