Neues Zentrum für Kinder- und Jugendgesundheit: Ulm wird Standort

In der gesundheitlichen Versorgung fänden die Besonderheiten von Kindern und Jugendlichen heute noch „zu selten“ Beachtung, so die Ulmer Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer (CDU) am Mittwoch. Die solle sich ändern. Eine wichtige Rolle hierbei soll künftig die Ulmer Uniklinik spielen.

Die „leistungsstärksten deutschen Einrichtungen“ vernetzen

Wie Kemmer mitteilte, wolle das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) ein Deutsches Zentrum für Kinder- und Jugendgesundheit etablieren. Zweck dieser Maßnahme sei es, „die leistungsstärksten deutschen Einrichtungen“ im Bereich der Erforschung der Kinder- und Jugendgesundheit zusammenzuführen, um ihre Arbeit interdisziplinär aufeinander abzustimmen. Denn: Bestehende Therapieverfahren würden die körperlichen und psychischen Voraussetzungen sowie die unterschiedlichen Entwicklungsstufen Heranwachsender häufig nur unzureichend berücksichtigen.

Einziger Standort in Baden-Württemberg

Sieben Standorte soll das neue „Zentrum für Kinder- und Jugendgesundheit“ haben, einen in Ulm. Die Ulmer Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des Universitätsklinikum habe sich in einem wettbewerblichen Verfahren durchsetzen können und werde nun einer der nur sieben Standorte bundesweit. In Baden-Württemberg sei es der einzige Standort.

Kemmer: „Ich gratuliere der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin herzlich zu dieser Auszeichnung. Sie zeigt: Die Mitarbeiter der Klinikums versorgen nicht nur die jungen Patienten auf hohen Niveau, sondern leisten tagtäglich exzellente Forschungsarbeit zum Wohle unserer Kinder.“

Nähere Details sowie den Umfang der finanziellen Förderung nannte Kemmer nicht. Sie teilte aber mit: „Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Diese Tatsache muss in der medizinischen Forschung entsprechend berücksichtigt werden. Gesundheitliche Fehlentwicklungen in diesem Alter haben schließlich oft Folgen für das gesamte Leben.“