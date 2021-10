Neues Kinderbuch über „die vergessene Frucht“

In den heimischen Gärten ist die Quittenfrucht nicht sehr bekannt und somit weder bei Kindern noch Erwachsenen geläufig. Um das zu ändern, wollte die Ulmer Kunsttherapeutin, Autorin und Illustratorin Claudia König einen Beitrag leisten: in Form eines Bilderbuches.

Dieses ist in Kooperation mit dem „Haus der Quitte“ in Volkach entstanden. In der Bilderbuchgeschichte „Frau von Quitte und der Apfelwicht“ geht es um einen Nachbarschaftsstreit zwischen Frau von Quitte und dem Apfelwicht. Die Leser erfahren aber auch einiges über die Quittenfrucht und deren Ernte, die im Oktober beginnt.

Auch ein Kochrezept zur Quitte ist enthalten. Das Bilderbuch ist erhältlich im Online-Shop des „Haus der Quitte“ in Volkach (www.haus-der-quitte.de) und in Ulm bei der Jastram-Kulturbuchhandlung, bei Aegis und Buch Kerler. Es kostet 15,90 Euro.

Weitere Infos zur Autorin auf Instagram unter @frauvonquitte