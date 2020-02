Neues Großprojekt: Was auf dem Gelände des früheren Bowling-Centers geplant ist

Die Firma Uni Apart ist ein spezialisierter Entwickler und Betreiber von modernen, vollmöblierten Studentenapartments mit mehr als 1300 Apartments an fünf Standorten in Bayern. Südwestlich des Allgäuer Rings besteht bereits ein studentisches Wohnprojekt der Firma.

Uni Apart bleibt nach Abschluss der Baumaßnahme Verwalter und Ansprechpartner für die Belange der Hausbewohner und der Eigentümer. Für die Studentenapartments werden Jahresverträge abgeschlossen, jeweils mit Beginn des Wintersemesters.