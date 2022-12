Neues Architektur-Highlight für die Ulmer Innenstadt

Dieser Bau zeugt von Selbstbewusstsein: Der Verband Südwestmetall gönnt sich in Ulm eine neue Geschäftsstelle für die örtliche Bezirksgruppe. Hierfür war eigens ein Architektenwettbewerb ins Leben gerufen worden. Nun wurde der Siegerentwurf vorgestellt.

Hier soll der Neubau entstehen

Der Neubau soll auf einem Grundstück in der nordwestlichen Ecke der Neutorstraße/Zeitblomstraße in Ulm entstehen, in unmittelbarer Nachbarschaft zum Ulmer Theater. Warum überhaupt neu gebaut werden soll (aktuell befindet sich Südwestmetall in einem Büro am Münsterplatz)?

Weil die Aktivitäten der Bezirksgruppe zuletzt „gewachsen“ seien. Schwerpunkt der Arbeit von Südwestmetall in Ulm, ein tarifungebundener Unternehmensverband: die Betreuung von 142 Betrieben mit 58 791 Mitarbeitern in der Region Ulm, Biberach, Alb-Donau und im südöstlichen Teil Sigmaringens.

Oliver Wirth, der Vorsitzende der Bezirksgruppe Ulm von Südwestmetall: „Wir möchten ein architektonisch hochwertiges, offenes Gebäude, das im Erdgeschoss die Metall- und Elektroindustrie erlebbar macht.“ Daneben spiele die Nachhaltigkeit des Gebäudes eine große Rolle. „Deshalb streben wir ein Plusenergiehaus an“, so Wirth.

Siegerentwurf aus Stuttgart und Berlin

Der Architektenwettbewerb ist nun abgeschlossen. Und der Siegerentwurf kann sich wirklich sehen lassen. Er stammt aus der Feder der Heinle, Wischer und Partner/Freie Architekten GbR aus Stuttgart/Berlin.

Ihr Idee: ein Regalkonzept mit eingestellten Wintergärten und einer Dachterrasse mit hohem Dachgarten. Das Erdgeschoss ist komplett offen gestaltet, ähnlich einem Platz mit Arkaden. Die Jury attestierte dem Entwurf „besondere architektonische Qualität mit großer Flexibilität für die künftige Nutzung“.

Wird das Haus so auch gebaut?

Ob das Gebäude so auch gebaut wird, ist noch unklar. Die Entscheidung über das weitere Vorgehen treffe der Südwestmetall-Vorstand im Januar.

Insgesamt wurden neun Beiträge zu dem Architektenwettbewerb eingereicht. Zum Jurorengremium gehörten neben Vertretern von Südwestmetall auch Vertreter der Stadt Ulm, wie Baubürgermeister Tim von Winning. Professor Martin Haas, der Vorsitzende des Gremiums: „Wir sind begeistert über die vielfältigen und hochwertigen Entwürfe der teilnehmenden Büros.“

Götz Maier, Geschäftsführer der Südwestmetall-Bezirksgruppe: „Es ist klasse, dass unser Neubau nun so vorstellbar und immer konkreter wird.“

Das ist Südwestmetall

Südwestmetall ist der Verband der Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg. Er ist Ansprechpartner für Arbeitgeber in arbeits- und sozialrechtlichen, tarifvertraglichen und sozialpolitischen Fragen. Südwestmetall sieht sich als Sprachrohr für seine Mitgliedsbetriebe gegenüber Gewerkschaft, Staat und Öffentlichkeit. Zusammen mit dem Sozialpartner vereinbart der Verband in Tarifverträgen die Bedingungen der Arbeitsverhältnisse.